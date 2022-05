Governador anuncia 15 leitos pediátricos para Sumaré

Em visita à Região Metropolitana de Campinas nesta quinta-feira, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou a abertura emergencial de 15 novos leitos pediátricos no Hospital Estadual Sumaré, para a próxima quarta-feira, dia 1º de junho.

O anúncio foi feito durante passagem por Campinas, município que também será contemplado com outros 16 leitos pediátricos, no Hospital das Clínicas da Unicamp. Todos os 31 leitos emergenciais vão funcionar até setembro. Para colocá-los em operação, o governo estadual vai gastar R$ 2 milhões.

Rodrigo Garcia na AME de Campinas, onde anúncios foram realizados – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Dos 15 leitos anunciados para Sumaré, cinco serão para atendimentos de enfermaria, cinco de terapia intensiva e cinco de semi-intensiva. Para Campinas, a divisão ficou com dez leitos para tratamentos semi-intensivos e seis de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A expectativa era de que a cidade de Santa Bárbara d’Oeste também fosse contemplada com a iniciativa. Isso porque, na última segunda-feira, a Prefeitura de Campinas informou que o governo paulista apresentaria um cronograma para a abertura de 70 leitos pediátricos para cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), incluindo Santa Bárbara, Jaguariúna e Paulínia.

Ao longo da semana, os vereadores barbarenses Eliel Miranda (PSD) e Carlos Fontes (União Brasil) chegaram a protocolar, respectivamente, moção de apelo e requerimento cobrando o Estado sobre o assunto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Contudo, o prefeito de Campinas, Dario Saadi (Republicanos), disse no encontro desta quinta que as negociações com o governo para a abertura de mais leitos continuam.

O próprio governador afirmou que a ampliação dos atendimentos pediátricos será anunciada. “A abertura dos 31 leitos é um esforço inicial e que vai continuar. Nossa DRS7 (Departamento Regional de Saúde) está dialogando com os prefeitos e teremos novos anúncios nas próximas semanas”, explicou Garcia.

MUTIRÃO. O governador reforçou o lançamento do programa de mutirão de cirurgias, que ele havia anunciado na quarta. A medida busca desafogar a fila do sistema Cross (Centrais de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), que tem 71,4 mil procedimentos cirúrgicos solicitados na região de Campinas — no o Estado, o número é de 538,1 mil.

O LIBERAL questionou o Estado sobre quantas pessoas na RPT (Região do Polo Têxtil) aguardam por cirurgia. Porém, a assessoria não soube informar o número por município, apenas o recorte regional.