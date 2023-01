Golpista finge ser funcionário da Honda e aplica golpe de R$ 2 mil

Um golpista fingiu ser funcionário da Honda de Sumaré e aplicou um golpe em um morador de Santa Bárbara d’Oeste, que perdeu R$ R$ 2 mil nesta segunda-feira (16). Estelionatário afirmou à vítima de 19 anos que, por trabalhar na fábrica, poderia vender uma motocicleta por um valor abaixo do mercado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem que reside no bairro Cruzeiro do Sul viu um anúncio da venda da motocicleta em uma rede social e depois passou a conversar por WhatsApp com uma pessoa que se apresentou como funcionário da Honda Sumaré.

O suposto funcionário relatou ao jovem que estava vendendo a moto pelo valor menor de mercado, R$ 5.560, pois era colaborador da Honda Sumaré, tendo assim benefícios nos preços. Afirmou ainda que não poderia vender pelo custo que é praticado de mercado, pois a empresa não dava autorização.

O golpista ainda explicou que o comprador precisaria depositar ao menos metade do valor e o restante poderia ser financiado pela própria Honda. Segundo a vítima, o estelionatário também teria passado o número de telefone de um outro suposto funcionário, para que ele pudesse comprovar as versões.

O jovem então ligou para o número indicado pelo golpista e um homem atendeu. Ele confirmou a versão contada anteriormente. Após essa confirmação, a vítima acreditou ser verdade e fez um Pix no valor de R$ 2 mil. Ele também passou cópias do seu documento, imaginando que seria beneficiado por um financiamento para pagar o valor restante do veículo, conforme combinado com o estelionatário.

Depois da transferência, o suposto vendedor parou de responder as mensagens. Só depois do prejuízo é que a vítima descobriu que a Honda Sumaré não fabrica motos, e que caiu em um golpe. Ele procurou o plantão policial para registrar um boletim de ocorrência.

Honda

Procurada para comentar o assunto, a Honda afirmou por meio de nota que as fraudes acontecem fora do âmbito da empresa, e que vem atuando para alertar os consumidores e as autoridades. Além de disponibilizar mensagem de alerta em seu website, a empresa adota as medidas cabíveis junto a autoridade policial para a instauração de inquérito, visando identificar os responsáveis pela prática do crime de estelionato.

A empresa esclarece que toda a negociação, venda e entrega de produtos 0km da marca é realizada exclusivamente pela rede de concessionárias autorizadas e orienta os consumidores a confirmarem a veracidade das informações apresentadas no anúncio visitando pessoalmente a concessionária antes de concretizar a compra.

A Honda orienta ainda a consultar os preços públicos sugeridos dos produtos da marca no site www.honda.com.br e comparar os valores com as ofertas oferecidas no mercado. Anúncios que ofereçam preços muito abaixo do praticado devem ser motivo de desconfiança.

Em caso de dúvida ou suspeita de irregularidade, os clientes são orientados a entrar em contato com a central de atendimento a clientes, nos telefones: 08000171213 (automóveis) e 0800 055 22 21 (motocicletas).