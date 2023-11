Golpe do intermediário faz mais uma vítima em Santa Bárbara

Uma mulher de 24 anos perdeu R$ 5 mil ao cair no golpe do intermediário nesta quarta-feira (1º), em Santa Bárbara d’Oeste. Ela pensou que estava comprando uma motocicleta do modelo Honda Biz 125, mas na verdade estava entregando dinheiro a um estelionatário.

Uma prima da vítima, que sabia que a parente estava à procura de uma moto, viu o anúncio da Biz na internet e repassou para ela. A mulher fez contato com o anunciante, que se identificou como Alessandro, e marcou um encontro em frente ao cartório do município, a fim de checar o estado do veículo e fechar negócio.

Acompanhada da sogra da prima, a vítima foi ao local combinado e encontrou com a verdadeira proprietária do veículo. Após verificar o estado da motocicleta, entrou em contato com o anunciante e fechou o negócio.

Alessandro dizia que era cunhado da proprietária da moto e que ela devia parcelas do veículo à ele, que estava vendendo para quitar a dívida. Ele também solicitou que não dissessem à mulher, pois não queria contato com ela ou mais desavenças familiares.

Para finalizar a compra, foram feitas duas transferências de R$ 2.500, para uma conta com o nome de uma terceira pessoa. Uma transação foi realizada pela vítima e outra pela mulher que a acompanhava.

Após o pagamento, a proprietária da motocicleta ficou aguardando o valor cair em sua conta, o que não ocorreu.

Nesse momento, os envolvidos perceberam que se tratava de um golpe e tentaram contato com as agências bancárias, que informaram que seria necessário o registro do boletim de ocorrência para tentar recuperar os valores. O caso foi registrado no plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

Outro caso

Há 12 dias atrás, um homem também foi vítima do golpe do intermediário no município. Na ocasião, ele perdeu R$ 8,5 mil, achando que compraria um Chevrolet Corsa 2005, que foi anunciado no espaço marketplace do Facebook.

O proprietário aceitou a ajuda de um terceiro para vender o carro, que acabou recebendo o valor e não repassando a parte dele.