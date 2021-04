Golpe do empréstimo falso faz idoso perder mais de R$ 35 mil em Santa Bárbara

Um idoso de 63 anos de idade perdeu mais de R$ 35 mil após um falso empréstimo ter sido feito em nome da sua conta durante a última quarta-feira (14). A vítima mora em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, a esposa da vítima recebeu uma ligação da gerente da agência bancária onde o marido mantém uma conta.

A funcionário do banco então perguntou se eles haviam feito um empréstimo consignado no valor de R$ 35 mil, o que foi imediatamente negado pela esposa da vítima.

O idoso então constatou que um empréstimo no valor de R$ 34.175,34 foi feito em nome de sua conta, além do pagamento de um boleto no valor de R$ 617,30 e de uma transferência de outros R$ 3 mil.

A vítima afirmou que não emprestou seu cartão para nenhuma pessoa e que, inclusive, está de posse dele.

O idoso também disse que não fez qualquer movimentação bancários via aplicativos de celular. O caso segue em investigação pela Polícia Civil