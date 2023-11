Gilmar Mendes manda soltar preso e condenado com carga milionária de cocaína em Santa Bárbara

Carga foi encontrada por policiais do 10° Baep em carroceria de caminhão - Foto: Divulgação

Uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a soltura de um homem condenado após ser preso com uma carga milionária de 271 kg de cocaína, em abril, em Santa Bárbara d’Oeste.

A droga, que pode chegar a valer mais de R$ 100 mil o quilo, havia sido encontrada por policiais militares do 10º Baep em um fundo falso de um caminhão carregado com ferro, que estava estacionado em um posto de combustível às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Para encontrar a droga, policiais utilizaram um cão farejador e contaram com a ajuda do Corpo de Bombeiros para serrar a carroceria de metal do caminhão, que estava carregado com ferro. Antes de ser preso, o homem admitiu que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte da droga, que teria vindo de Corumbá (MS) para Piracicaba.

O homem preso já teve o caso analisado em três instâncias. Ele foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Em agosto, a sentença da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara, o condenou apenas pelo crime de tráfico, com uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

Em novembro, o Tribunal de Justiça – a segunda instância – julgou um recurso e decidiu pela redução da pena para 5 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto. Em seguida, o caso foi parar no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que promoveu outra diminuição – para 4 anos e 10 meses – ainda que de maneira liminar (temporária).

Junto do recurso apresentado no STJ, a defesa do homem também recorreu ao Supremo para soltá-lo. Em decisão do último dia 16, o ministro Gilmar Mendes considerou que, apesar da quantidade de drogas apreendida, o fato de o preso ser réu primário, não ter ligação apontada com organização criminosa e ter sido condenado ao regime semiaberto permitiriam a soltura.

Em nota, os advogados Dinael de Souza Machado Júnior e Lucas dos Santos Sabojan, que defendem o homem, consideraram a decisão do STF correta.

“Não existem motivos suficientes para a manutenção da prisão provisória atualmente. Inclusive, importantes teses de defesa estão sendo sustentadas e, caso acolhidas nos tribunais superiores, podem resultar na desnecessidade de submeter um indivíduo à cadeia”, comentaram.