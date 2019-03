Gerente tem carro roubado no Jardim Esmeralda

Foto: Arquivo / O Liberal

Uma gerente de 39 anos teve seu carro roubado na madrugada desta quinta-feira (28) no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. Todos os seus pertences foram levados pelos assaltantes, incluindo o celular e R$ 500 em dinheiro.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher trafegava na Rua Guaratinguetá por volta da 00h10 quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles portava arma de fogo. Eles anunciaram o assalto e fizeram com que ela descesse do carro, um Fiat Stilo cinza ano 2007.

O passageiro da moto assumiu a direção do veículo e ambos deixaram o local. No carro roubado estava a bolsa da vítima, com diversos documentos, cerca de R$ 500 em dinheiro e um celular.

O veículo não foi localizado até a publicação desta matéria.