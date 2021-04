‘Gerente’ do tráfico em praça do Mollon é preso em Santa Bárbara d’Oeste

Um homem de 23 anos, que seria “gerente” do tráfico de drogas em uma praça do Mollon IV, foi preso na noite deste sábado (24), em Santa Bárbara. O caso aconteceu no cruzamento da Rua do Níquel com a Rua do Manganês, por volta das 23h40, aponta a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência.

Os guardas faziam patrulhamento, quando perceberam um homem tentando fugir ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem.

Indivíduo tinha mais de 500 porções de maconha em sua casa – Foto: Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

O suspeito foi revistado e com ele havia apenas um celular e R$ 172 em diversas notas. A dois metros do local da abordagem os guardas encontraram, perto de um muro, três porções de maconha.

O indivíduo negou ser dono da droga e da casa. Porém, segundo a corporação, posteriormente o ele confessou ter porções do entorpecente em sua residência.

No local, foram encontradas mais de 500 porções de maconha escondidas em um saco de lixo, além de embalagens e uma balança de precisão.

O homem confessou aos guardas que estaria guardando a droga e que gerenciava o tráfico de drogas em uma praça próximo dali. A droga e o dinheiro foram apreendidos e o suspeito foi preso por tráfico.