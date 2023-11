GCM recolhe carro abandonado que virou esconderijo de drogas, em Santa Bárbara

Após a denúncia de um morador do bairro Sartori, GCMs (Guardas Civis Municipais) de Santa Bárbara recolheram um carro abandonado na Rua Honduras que teria se tornado um esconderijo de drogas. A ocorrência aconteceu por volta de 14 horas deste sábado (11).

De acordo com o registro policial, os guardas estavam em patrulhamento quando receberam a informação sobre a situação do veículo, um Volkswagen Passat LS marrom, de 1979. No local, no interior do carro, foram encontradas 5 porções de maconha.

O proprietário do veículo, que está com o licenciamento vencido desde 2010, não foi encontrado. Em entrevista a alguns moradores ao redor, os policiais ouviram que o carro estaria estacionado ali há muito tempo e que o dono é desconhecido. Então, o veículo foi removido e as drogas foram apreendidas.

Outra ocorrência. Uma equipe de GCMs de Santa Bárbara encontrou um esconderijo, na Rua Itaúna, no Jardim Icaraí, onde havia 17 porções de maconha e 22 pedras de crack. Segundo o registro da ocorrência, que aconteceu por volta de 15 horas deste sábado (11), os policiais receberam a informação de que um homem estaria traficando e, no local, encontraram os entorpecentes em uma árvore, debaixo de uma pedra da calçada.