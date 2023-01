GCM de Santa Bárbara prende dois por tráfico de drogas em ocorrências distintas

Dois homens de 24 e 34 anos foram presos na noite desta terça-feira (24), em Santa Bárbara d’Oeste, em ocorrências distintas, nos bairros Planalto do Sol II e Frezzarin II. Foram apreendidas nestas ações drogas sintéticas e diversas unidades de maconha, crack, cocaína, embalagens de lança perfume, anabolizantes e uma réplica de pistola.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), que atendeu as ocorrências, por volta de 20h40, os guardas faziam patrulhamento pelo Planalto do Sol II, quando foram abordados por um munícipe, informando que havia um homem traficando em uma oficina na Avenida Charles Keese Dodson.

Os guardas foram até o local, onde flagraram o suspeito entregando algo para um homem em uma motocicleta. Ao notar a aproximação da viatura, o motociclista fugiu, não sendo mais alcançado. Já o outro tentou correr para dentro da oficina, local onde também mora, quando foi detido pelos patrulheiros.

Dentro do imóvel foram encontrados dois tijolos de maconha, pesando mais de um quilo, 25 porções do mesmo entorpecente, 96 comprimidos de êxtase, 102 micro pontos de LSD, três porções de cocaína, 104 tubos para lança-perfume, quatro frascos de anabolizantes, dois sacos plásticos com uma mistura e prensagem da maconha, embalagens diversas, duas balanças de precisão e uma réplica de pistola.

Os entorpecentes estavam dentro da casa do homem que afirmou estar comercializando para “levantar” um dinheiro extra – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Indagado, o homem de 34 anos confessou o tráfico de drogas. Ele explicou aos agentes que estava vendendo os entorpecentes para “levantar” um dinheiro extra.

No segundo caso, os guardas também receberam uma denúncia de um munícipe, afirmando que um homem traficava em sua casa, na Rua Helena Pereira de Souza Sacerdote, no Frezzarin II.

Por volta de 23h50, os patrulheiros foram ao local averiguar a informação e encontraram o jovem de 24 anos. Dentro de sua casa encontraram 193 microtubos de cocaína, 139 porções de maconha e 156 pedras de crack.

O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, ele tinha em sua casa cocaína, maconha e crack – Foto:

Nos dois casos, os detidos foram levados ao plantão policial de Santa Bárbara pelas respectivas equipes da GCM e receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.