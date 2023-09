GCM apreende tijolos e porções de maconha no Parque do Lago

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu na noite desta terça-feira (19), quatro tijolos de maconha, pesando 1,5 kg e 28 porções do mesmo entorpecente no Parque do Lago. Nenhum responsável pelas drogas foi detido.

Tijolos e porções de maconha foram apreendidos – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo Parque do Lago, quando por volta de 22h50, viram um suspeito que ao perceber a aproximação da viatura, correu para uma área de mata, na Rua Vitório Padoveze; e não foi mais encontrado.

Os guardas fizeram buscas pelo caminho da fuga e encontraram escondidos quatro tijolos de maconha e mais 28 porções da mesma droga. Todos os entorpecentes foram apreendidos e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.