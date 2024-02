Pastora Tandera foi usada para localizar parte da droga, que estava escondida em uma área verde, no domingo

Patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreenderam 400 g de skunk, 158 porções de maconha, duas porções de cocaína, 151 pedras de crack e um frasco de lança perfume, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, na manhã de domingo (11).

Parte da droga apreendida com a ajuda da equipe do Canil da GCM – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Uma parte do entorpecente estava escondida em uma área verde e foi encontrada com a ajuda da pastora Tandera, do canil da corporação. O responsável pela droga conseguiu escapar.

Os guardas realizavam o patrulhamento de rotina, quando perceberam que um rapaz demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos agentes. Ele correu, pulou o alambrado de um condomínio e conseguiu fugir. Próximo ao local onde o suspeito estava, os agentes apreenderam um sacola com uma parte das drogas.

Em seguida, com a ajuda da cadela Tandera, os patrulheiros encontraram mais um pote com 400 gramas de skunk, droga que estava escondida embaixo de pedaços de madeira.

As drogas foram apreendidas e levadas ao plantão policial.