Guarda Civil apreende mais de 1 kg de drogas na região do Santa Rita

Cadela Tandera ao lado das drogas que foram encontradas e apreendidas - Foto: GCM/Divulgação



Equipes do Apoio Tático e do canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, juntamente com a Polícia Civil, apreenderam mais de 1 kg de drogas durante o cumprimento a um mandado de busca na região do Jardim Santa Rita de Cássia nesta terça-feira (25). Ninguém foi preso.

De acordo com Guarda Civil, o alvo da operação foi um apartamento localizado no Condomínio Manacá, mas o proprietário do imóvel não foi localizado, assim como nada de ilícito.

Após a ação, guardas civis retornaram ao condomínio e receberem uma denúncia anônima de que as drogas que estavam no apartamento haviam sido retiradas e levadas para uma área verde adjacente ao bloco residencial.

A GCM então efetuou uma busca na mata e, com a ajuda da cadela Tandera, encontrou uma bolsa com 223 g de cocaína, distribuída em 196 pinos, 151 g de crack em 421 pedras e 863 de maconha em 381 porções.

Os guardas também encontraram várias embalagens para embalar entorpecentes, uma balança de precisão e um saco plástico com mais de 1 kg de pó branco usado para a mistura da cocaína.

As drogas e objetos encontrados foram apreendidos e um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.