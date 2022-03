GCM apreende drogas no Jardim Pântano e Parque do Lago, em Santa Bárbara

A GCM (Guarda Civil Municipal) aprendeu nesta quinta-feira (24), em Santa Bárbara d’Oeste, 86 microtubos de cocaína, 32 porções do mesmo entorpecente, 54 porções de crack, 28 de maconha e sete unidades de lança perfume em duas ocorrências distintas, realizadas pela mesma equipe.

Nestas ações, um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas e dois adolescentes foram apreendidos, mas liberados após prestarem depoimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Adolescentes foram flagrados pelos guardas separando os entorpecentes para a venda – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com informações da corporação, às 18h40, os guardas faziam patrulhamento pelo Parque do Lago, quando viram dois adolescentes em atitude suspeita. Eles estavam com uma sacola nas mãos e entraram em uma casa abandonada, na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira.

Os patrulheiros entraram no imóvel e encontraram os jovens separando os entorpecentes no chão. Ali haviam 86 microtubos de cocaína, 54 porções de crack, 28 de maconha e sete unidades de lança perfume. Eles foram conduzidos ao plantão policial, onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida aos seus responsáveis.

Mais tarde, por volta de 23h30, a mesma equipe fazia o patrulhamento de rotina na Rua do Mercúrio, no Jardim Pântano, quando notaram um jovem de 18 anos parado, este ao ver a viatura colocou algo na boca.

Jovem tentou esconder a cocaína dentro da boca, mas foi abordado pelos GCMs – Foto:

Os agentes o abordaram e encontraram quatro porções de cocaína em sua boca. Ao ser questionado, ele confirmou a venda da droga e afirmou que guardava mais em uma residência próxima. Os guardas foram até o local, onde encontraram mais 28 porções de cocaína. Levado à delegacia, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficou preso.