GCM apreende 862 porções de maconha, crack e cocaína em Santa Bárbara

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu 862 porções de maconha, crack e cocaína em duas ocorrências realizadas no Jardim Santa Fé, na noite da quinta-feira (17), e no Jardim São Fernando, na sexta-feira (18). Um homem de 29 anos foi preso e vai responder por tráfico de drogas.

O primeiro caso ocorreu às 23h55 de quinta, na Rua Olimpio Campagnollo, após a checagem de uma denúncia anônima de que um homem havia acabado de receber uma maleta contendo drogas. Os guardas seguiram ao endereço informado e localizaram o suspeito.

Dentro da casa dele, os patrulheiros apreenderam uma maleta com seis kits de maconha com 124 porções no total, 15 kits de crack com 195 unidades e 27 kits de cocaína, que somaram 378 pinos.

Segundo caso

Outra apreensão ocorreu em um terreno na Rua Luiz Monaro, na tarde desta sexta. Um suspeito fugiu ao perceber a aproximação dos agentes. No local, eles encontraram 165 papelotes de cocaína. A droga foi levada no 2º Distrito Policial. O responsável pelo entorpecente não foi localizado pela Guarda.