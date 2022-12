GCM apreende 630 porções de entorpecentes em Santa Bárbara d’Oeste

Guardas civis municipais apreenderam 630 porções de drogas escondidas em bananeiras, na Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira (30). Nenhum suspeito foi localizado e ninguém foi prezo.

Drogas foram apreendidas, mas nenhum suspeito foi localizado – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

Por volta das 16h30, os patrulheiros estavam na Rua Acre, em uma região conhecida pelo pelo tráfico e consumo de drogas, quando um morador se aproximou e disse que dois homens entraram na área verde com um saco plástico. Algum tempo depois, eles saíram sem nada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas estiveram no local informado. Durante as buscas eles encontraram 272 pinos de cocaína, 192 porções de maconha e 166 pedras de crack. As drogas foram apreendidas pela Polícia Civil.