GCM apreende 509 porções de drogas no Jardim Sartori, em Santa Bárbara

Foram apreendidos 254 pinos de cocaína, 250 pedras de crack, cinco porções de maconha e uma balança - Foto: Divulgação_GCM

A equipe de apoio tático da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu, na tarde deste sábado (14), 509 porções de drogas em uma área verde no Jardim Sartori. Ninguém foi preso.

Segundo a guarda, que realizava patrulhamento no bairro, um transeunte informou sobre um trailer onde pessoas estavam escondendo drogas. O apoio tático foi ao local indicado para averiguar e não encontrou qualquer indivíduo.

Porém, ao revistar a área, os guardas encontraram atrás do trailer estacionado no local um saco plástico com diversos kits de drogas, prontos para serem comercializados. Também foram descobertas diversas embalagens para empacotar os entorpecentes.

Foram apreendidos 254 pinos de cocaína, 250 pedras de crack, cinco porções de maconha e uma balança de precisão, provavelmente utilizada para pesar as drogas.

Os entorpecentes foram levados ao Plantão Policial de Santa Bárbara.