A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu 277 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, no Condomínio Residencial Manacá, no Jardim do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última segunda-feira (21). Ninguém foi preso.

Drogas foram apreendidas pela GCM de Santa Bárbara – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com a corporação, por volta de 23h30, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro e, ao entrarem no condomínio, que é conhecido como ponto de tráfico, viram um homem com uma pochete e em atitude suspeita.

O suspeito, ao ver a viatura, correu e não foi mais localizado. Os guardas então fizeram buscas pela área e encontraram 115 microtubos de cocaína, 103 porções de maconha e 59 pedras de crack.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.