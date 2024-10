GCM apreende 2,6 quilos de cocaína e maconha no Parque Zabani, em Santa Bárbara

Porções de cocaína, maconha, material de embalo e balança de precisão foram apreendidos - Foto: Divulgação_GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu, na noite desta terça-feira (1°), 2,6 quilos de entorpecentes, entre cocaína e maconha, no bairro Residencial Parque Zabani. Suspeito conseguiu fugir e o o caso será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a GCM, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando por volta de 18h, viram um homem saindo de uma casa, na Rua João Eduardo Mac-Knight, com um saco plástico em mãos. Este, ao ver a viatura, soltou a embalagem e correr para uma área de mata, não sendo mais encontrado.

Na embalagem descartada pelo suspeito, os guardas encontraram 353 porções de cocaína, pesando 2,2 kg. Já na residência de onde o suspeito saiu, foram encontradas mais 400 gramas de maconha, além de uma balança de precisão, acessórios para preparo e embalo de entorpecentes e embalagens vazias.

As drogas foram apreendidas e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município. As investigações serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial).