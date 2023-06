Garoto tem festa surpresa e recebe visita da GCM em Santa Bárbara

O garoto Miguel Elias Passos de Oliveira, de 11 anos, que é deficiente físico recebeu uma festa surpresa com o tema de “Polícia”, na noite desta terça-feira, na casa dele, no Jardim Rochelle II, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele recebeu a visita da GCM (Guarda Civil Municipal), que participou das comemorações.

Miguel Elias Passos de Oliveira, de 11 anos, recebeu a GCM de Santa Bárbara em sua festa – Foto: GCM / Divulgação

A ideia partiu da voluntárias Fernanda Roberta e Lilica Amâncio, do “Pernas que Abençoam”, pois sabiam de sua paixão pelos policiais. A partir de um contato com a corporação, conseguiram o apoio dos agentes que se uniram para atender essa “ocorrência diferente”.

“O Miguel não enxerga a sua limitação física e tem o sonho de ser policial. Durante a festinha, a alegria era tanta que as perninhas tremiam na cadeia. Foi uma experiência surreal”, diz Fernanda.

O inspetor Corassari organizou a equipe e, juntamente com a patrulheira Ana e os patrulheiros Alehandro, Bartag, Brandão e Diniz, estiveram na festa, que contou com decoração, bolo, doces e refrigerante. Obviamente, com direito da pose para a foto com os patrulheiros.