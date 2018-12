Garçom fica refém durante 5 horas em Santa Bárbara

Um garçom de 35 anos foi feito refém durante cinco horas nesta quinta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi abordado por três criminosos no Jardim Mollon, durante a madrugada, no momento em que ia para um ponto de ônibus a caminho do trabalho. Horas depois, ele foi abandonado em um matagal e caminhou até o Centro da cidade para conseguir ajuda. Os criminosos levaram documentos, cartão bancário, celular e R$ 200 da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o garçom caminhava pela Rua José Jorge Patrício, por volta das 4h40, quando foi abordado por dois homens e uma mulher em um Vectra. Um dos criminosos estava armado e obrigou a vítima a entrar no carro. O garçom foi colocado no banco traseiro e obrigado a entregar sua carteira.

Os assaltantes pararam em um posto de combustível no Conjunto Roberto Romano e abasteceram o veículo com R$ 50. Eles tentaram pagar a conta com o cartão da vítima, mas não conseguiram. O garçom explicou a eles que o cartão era temporário e estava vencido, portanto não fazia operações. Os criminosos pagaram o combustível com dinheiro que estava na carteira da vítima e prosseguiram a viagem.

Ainda segundo o documento policial, os assaltantes seguiram em direção a Capivari e em determinado momento pararam o veículo para colocar a vítima dentro do porta-malas. Eles então fizeram várias paradas em caixas eletrônicos, mas não conseguiram sacar. O garçom foi abandonado em um matagal e após caminhar bastante conseguiu ligar para a sua irmã.