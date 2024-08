Gama prende suspeitos de estelionato com dezenas de cartões no limite entre Americana e Santa Bárbara

Dois suspeitos de aplicarem o golpe da troca de cartões bancários foram presos pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana), em um caixa eletrônico de um supermercado na Avenida da Amizade, no limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quarta-feira (7). Eles foram surpreendidos com dezenas cartões bancários, dinheiro, uma porção de maconha e três celulares.

Cartões bancários apreendidos com a dupla de golpistas – Foto: Gama / Divulgação

A dupla foi conduzida ao 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde foi autuada em flagrante por estelionato e porte de entorpecentes. A investigação sobre o caso será conduzida de agora em diante pela Polícia Civil, na tentativa de identificar outras vítimas.

O inspetor de planejamento da Gama, José Wendeo Nascimento Santos explicou que a equipe estava em patrulhamento preventivo na Vila Santa Catarina, em Americana, quando recebeu a informação de que dois homens teriam tentado aplicar um golpe em uma mulher no caixa eletrônico de um supermercado na Rua Tamoio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Quando a equipe chegou no local, os suspeitos não foram localizados. No entanto, foi possível verificar o emplacamento do veículo pela central de monitoramento do estabelecimento, bem como as características dos indivíduos. Em seguida, as partes foram vistas já em outro supermercado pela Avenida da Amizade, em Santa Bárbara. Eles novamente estavam aplicando o golpe em um idoso, simulando que ajudariam no caixa eletrônico, mas trocaram o cartão e filmaram a senha que ele digitava na tela”, relatou o inspetor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os golpistas entraram em um Volkswagen Polo branco e, ao saírem do estacionamento do supermercado, foram abordados pela Gama, sendo então detidos.

O inspetor reforça a orientação sobre evitar a ajuda de estranhos em caixas eletrônicos. No caso de pessoas idosas, quanto possível, elas devem comparecer a esses locais acompanhados de um familiar ou pessoa de confiança.