Futebol amador tem status de referência

Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães na final da 1ª divisão deste ano - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ao longo de seus 204 anos, Santa Bárbara d’Oeste se acostumou à presença do futebol no dia a dia da cidade com o União Agrícola Barbarense, uma das equipes mais tradicionais do interior de São Paulo. No entanto, nos últimos dois anos, o time está inativo no futebol profissional. O futebol amador da cidade, que já era um dos mais fortes da RMC (Região Metropolitana de Campinas), reforçou o preenchimento desta lacuna.

Neste ano, 92 equipes foram inscritas nas quatro divisões que o campeonato possui. Na primeira divisão, há ex-jogadores profissionais e até mesmo atletas que ainda atuam profissionalmente, mas que estão sem clube, o que eleva o nível da competição. Nos últimos três anos, o campeão foi o União São Fernando, equipe que vem construindo uma hegemonia na cidade.

Para Careca, técnico do time que não perde há quatro anos, o mérito está na organização. “A equipe do São Fernando é uma grande equipe do futebol amador de Santa Bárbara e da Região Metropolitana de Campinas, tem uma estrutura muito boa, diretoria excelente, excelentes jogadores e hoje, sem dúvida, é uma das melhores equipes da RMC. É muito bem organizada, com o presidente Marcos, com o Naldinho como diretor, eu como técnico e Tatu auxiliar técnico”, diz ao LIBERAL.

Além da administração do time, o treinador, que é vereador no município destaca a continuidade de trabalho como um trunfo para o sucesso recente.

Divisões de acesso também são valorizadas no calendário municipal do futebol amador – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

“A gente muda pouco. Faz mais de quatro, cinco anos que a mesma equipe vem jogando junto. Claro que a gente vai sempre renovando, porque a idade vai passando também e a gente mantém uma equipe madura, com algumas peças importantes de meninos jovens”.

Organização

O Campeonato Amador é organizado pela Secretaria de Esportes da cidade, que aposta em um regulamento forte para manter o bom andamento da competição.

Se baseando no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a secretaria busca manter o regulamento parelho ao praticado pela FPF, CBF e Fifa.

As mudanças no regulamento favoreceram o crescimento recente do amador, na visão do secretário de Esportes, Vinícius Furlan. “Santa Bárbara sempre teve um bom campeonato, o que a gente fez foi estabelecer um regulamento firme, uma punição severa para aqueles que não estão para jogar, compartilhar responsabilidades. Por exemplo, hoje se uma torcida impactar no andamento da partida, o clube responde pela torcida, perdendo pontos, sendo eliminado ou rebaixado, dependendo desse impacto”, avalia o responsável pela pasta.

A competição, no entanto, vai além do time que predomina no momento. Uma das histórias interessantes que o futebol amador de Santa Bárbara carrega é a do União Aparecida. Fundado em 17 de janeiro de 1958, trata-se do time amador mais antigo da cidade. Neste ano, a equipe disputou a segunda divisão e conseguiu o acesso para retornar à elite do campeonato da cidade após chegar até as quartas de final.

Recolocar o União Aparecida na primeira divisão foi gratificante para Edson Padoveze Jr, vice-presidente do time, que viu a equipe ser passada de geração para geração em sua família. “Isso não tem preço que pague (acesso), porque esse time era do meu avô, depois passou para o meu pai e, agora, desde 2012 estou ajudando ele. É uma sensação maravilhosa entregar para o meu pai no topo, que é a primeira divisão de Santa Bárbara d’Oeste”, comemora.

Vinícius Furlan, secretário de Esportes; pasta é responsável pela organização dos torneios – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Vinícius Furlan acredita que o Campeonato Amador de Santa Bárbara tenha se tornado referência na região e, inclusive, tem ajudado cidades próximas.

“Eu tenho sido procurado por alguns colegas de secretaria da região, a gente tem trocado muitas informações, eu tenho fornecido nosso regulamento e nossos procedimentos para várias outras secretarias. Acho que se isso está acontecendo, é porque a gente acabou realmente se tornando uma referência”, afirma.

Planos

Para 2023, a Secretaria de Esportes planeja iniciar mais cedo a disputa da primeira e segunda divisão, para que os gramados tenham melhores condições e a qualidade do jogo seja favorecida. A expectativa é de que seja iniciado entre março e abril, após o período de chuvas.

