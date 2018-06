Funileiro que arremessou filha tem liberdade negada

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) indeferiu esta semana um pedido de liberdade provisória, feito pela defesa do funileiro Diogo Aparecido Machado. Ele é acusado de tentativa de homicídio por arremessar a própria filha, por cima de um muro, no dia 13 de maio, em Santa Bárbara. Na data do crime a criança tinha apenas 18 dias de vida.

A criança foi levada para o hospital, ficou internada e recebeu alta alguns dias depois. A advogada Joyce Correia de Souza, que defende o réu, afirmou que ele poderia ser liberado porque tem emprego fixo e bons antecedentes. Para garantir a integridade do bebê da ex-companheira de Diogo, mãe da criança, bastariam a aplicação de medidas cautelares como a determinação de afastamento do convívio, avalia a defensora. Foto: Walter Duarte - O Liberal

O desembargador Paulo Rossi, da seção de Direito Criminal do TJ, indeferiu o pedido de liminar (decisão provisória) por não vislumbrar, “de imediato”, constrangimento ilegal. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pelo órgão.

A juíza Camilla Arcaro, responsável pelo processo em 1ª instância, recebeu ontem a denúncia oferecida pelo Ministério Público. A Promotoria quer que ele responda por tentativa de homicídio triplamente qualificado (meio cruel, motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Ela marcou a primeira audiência do caso para o dia 23 de julho.