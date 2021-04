Fundação lança concurso para logo comemorativo dos 65 anos do Romi-Isetta

Com a celebração dos 65 anos do primeiro carro de passageiro fabricado em série no Brasil, o Romi-Isetta, a Fundação Romi decidiu criar um concurso para escolher logomarca comemorativa do evento.

O concurso é cultural e artístico, de forma que os participantes terão como protagonista da proposta o Romi-Isetta, lançado pela Indústrias Romi em 5 de setembro de 1956.

Segundo a fundação a todos que têm habilidades e gostam de desenhar estão convidados a participar da iniciativa, que tem como objetivo compartilhar a celebração não somente com os colecionadores, mas com todos aqueles que gostam do veículo.

“Estamos abertos para receber logomarcas comemorativas de todas localidades. Com a realização deste concurso, queremos, além de uma logomarca comemorativa e exclusiva, incentivar a criatividade, manter viva a memória e história do Romi-Isetta e promover a marca para todas as gerações”, explica Vainer Penatti, superintendente da Fundação Romi.

Poderão participar do concurso pessoas de qualquer localidade. O envio da inscrição, com a logomarca comemorativa, implica na aceitação de todas as diretrizes estabelecidas no regulamento, que pode ser acessado nesse link.

A inscrição será feita de forma gratuita e espontânea, via formulário on-line, no item Romi-Isetta, preenchendo os requisitos e anexando a imagem/desenho da logomarca entre 7 de abril até às 23h59 de 7 de maio de 2021.

Os concorrentes deverão enviar a logomarca comemorativa elaborada em formato jpg, png ou PDF, em qualidade alta, com até 5 MB. “A comissão organizadora será responsável pela avaliação das logomarcas recebidas, e a escolha da vencedora”, conta Vainer Penatti.

Caso a Fundação Romi julgue a qualidade da imagem inadequada, poderá requerer que o participante a reenvie em prazo assinalado. No caso de descumprimento das regras, o participante será desclassificado.

A logomarca selecionada será publicada em todo material comemorativo dos 65 anos do Romi-Isetta. “O ganhador terá sua logomarca aplicada em todo material relacionado aos 65 anos do Romi-Isetta, e receberá dois livros, ‘Romi-Isetta – O Pequeno Pioneiro’ e ‘Oficina dos Sonhos’, que contam a história do automóvel”, finaliza.