Fundação anuncia seis cursos no antigo campus da Unimep em Santa Bárbara d’Oeste

A FHO (Fundação Hermínio Ometto) anunciou nesta sexta-feira os seis primeiros cursos que serão instalados no antigo campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) em Santa Bárbara d’Oeste, comprado no final do ano passado por R$ 50 milhões.

A instituição aguarda aval do MEC (Ministério da Educação) para realizar, no início de 2024, seu primeiro vestibular para vagas em três áreas da engenharia (produção, mecânica e computação), administração de empresas, sistemas de informação e pedagogia.

Prefeito Rafael Piovezan (MDB) se reuniu com a diretoria da fundação nesta sexta-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Mesmo com o anúncio, a abertura da nova instituição no próximo ano ainda não está garantida, já que a seleção depende de aval do órgão federal.

“Como não temos vestibular no meio ano, a abertura de turmas será no início de 2024 ou no início de 2025, dependendo do trâmite do processo junto ao MEC. Após a aprovação, necessitamos de um tempo adequado para a correta divulgação do nosso processo seletivo”, explica o reitor da FHO, José Antonio Mendes.

A fundação informou ainda que pretende, após o primeiro vestibular, pleitear junto ao ministério a instalação de cursos na área de saúde.

“A FHO teve início com os cursos de saúde. Na primeira oportunidade eles serão incluídos na lista de oferta do novo campus”, concluiu o reitor.

Mendes e o presidente da instituição, Fernando Fernandes Alvares Leite, se reuniram com o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB). O chefe do Executivo ofereceu apoio à FHO na elaboração de estudos técnicos que comprovem a capacidade do município de receber mais cursos universitários.

“Vem aí uma universidade com uma história de 50 anos, que apresenta um know-how incrível e estrutura à altura dos maiores centros de pesquisa do nosso País. Em um primeiro momento serão implantados seis cursos universitários aqui em nosso Município, com possibilidade de expansão para todos os demais cursos que a fundação oferece em seu campus sede, em Araras”, disse Piovezan.

FECHADO

A Unimep fechou seu campus em Santa Bárbara em fevereiro de 2021, no auge de uma crise que a levou a um pedido de recuperação judicial. O local abrigava cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia e tecnologia e direito, além de programas de pós-graduação.

A maior parte dos alunos que estudavam no local foi absorvida pela FAM (Faculdade de Americana).