Funcionários do Hospital Santa Bárbara denunciam atrasos em pagamentos

Profissionais de saúde do Hospital de Santa Bárbara denunciam atraso no pagamento de salário e 13° salário. O LIBERAL recebeu, nesta segunda-feira, reclamações de funcionários de três setores diferentes. O caso também já chegou ao MPT (Ministério Público do Trabalho).

Denúncias foram feitas por trabalhadores da própria unidade – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Segundo relato de profissionais que atuam na unidade, o salário de novembro está atrasado, bem como a primeira parcela do 13° salário. Os funcionários também afirmam que o vale-refeição tem caído uma semana depois da data correta e que foram informados por terceiros que não há previsão de quando a situação será regularizada.

“Nossa classe atuou na linha de frente durante a pandemia e somos avisados por terceiros que não receberemos 13°salário e que não há previsão para o pagamento do salário atrasado. Isso impacta não só no financeiro, mas no nosso psicológico. Acaba gerando demissões e sobrecarga”, desabafou um técnico em enfermagem.

Segundo o LIBERAL apurou, atualmente, um único enfermeiro está tendo que dar assistência à maternidade, centro obstétrico e centro cirúrgico. “É algo absurdo. Teria que ter, no mínimo, um enfermeiro por setor. Isso pode impactar diretamente na assistência prestada aos pacientes”, disse outro profissional.

Uma funcionária que também entrou em contato com o LIBERAL afirmou ter levado o caso ao MPT, o que foi confirmado pela assessoria do órgão. Na denúncia, ela relata o não pagamento da primeira parcela do 13° salário e atrasos constantes do vale-refeição e pagamento salarial.

Segundo a assessoria do Ministério Público do Trabalho, a denúncia será encaminhada para um procurador para apuração. O LIBERAL tentou contato com o presidente do Hospital Santa Bárbara, Donizete Leite, mas ele não se manifestou até o fechamento desta edição.

Em outubro deste ano, vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram projeto de lei de autoria da prefeitura, que aumenta para até cerca de R$ 50 milhões os repasses anuais de recursos públicos ao Hospital Santa Bárbara.

De acordo com o projeto, em 2019, por exemplo, a previsão anual era de R$ 30,6 milhões. Do total de até R$ 50,1 milhões permitidos com o novo projeto, R$ 19,1 milhões são de subvenção anual fixa do município e R$ 9,6 milhões para subvenção anual variável da prefeitura.