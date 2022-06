Funcionário leva facada dentro de empresa após briga por causa de política

Um funcionário da indústria têxtil Covolan, em Santa Bárbara d’´Oeste, ficou ferido na madrugada desta quarta-feira (1°) após discutir com um colega de trabalho sobre política. Ele foi atingido no abdômen por uma facada; não há risco de morte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 5h30 um colaborador foi informado que dois funcionários estariam brigando nas dependências da empresa, no Distrito Industrial.

Ele relatou em depoimento que as discussões sobre política começaram durante o turno de trabalho e que em determinado momento ambos se desafiaram a resolver as questões “lá fora” ao término do expediente.

Quando o colaborador chegou local, ainda dentro da empresa, encontrou a vítima, um homem de 52 anos, caído ao chão e com um ferimento no abdômen. Ele estava com uma tesoura e alegou que era para sua defesa. Perto dele estava uma faca, utilizada pelo agressor, que depois do golpe fugiu.

A PM (Polícia Militar) foi chamada, assim como a ambulância, que socorreu o funcionário até o Pronto Socorro Afonso Ramos, passou por cirurgia e não corre risco de morte, de acordo com o registro policial.

A empresa foi procurada para comentar o ocorrido, mas informou que poderia se posicionar somente no período da tarde.