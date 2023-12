Funcionárias terceirizadas do PS Edison Mano paralisam atividades por falta de pagamento

Onze colaboradoras terceirizadas responsáveis pela limpeza do Pronto-Socorro Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste, decidiram paralisar as atividades, nesta quarta-feira (13), em protesto contra a falta de pagamento de salário, 13º e benefícios.

Funcionárias da unidade de saúde reclamam da falta de pagamento – Foto: Claudecir Junior/Liberal

Apenas uma funcionária optou por não aderir à greve, enquanto as demais aguardam o pagamento dos atrasados para retomar as funções.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Siemaco Piracicaba e Região (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes de Piracicaba e Região) notificou a prefeitura, a Secretaria de Saúde e a empresa FT, responsável pela terceirização dos serviços, mas até o final da tarde desta quarta não houve manifestação por parte das autoridades.

Jussara Malaguti Nascimento, de 46 anos e auxiliar de limpeza, demonstrou indignação: “Nosso pagamento está atrasado desde 7 de dezembro. Trabalhamos e temos direito de receber.”

Um representante do sindicato afirmou que a empresa foi notificada com um prazo de 72 horas para efetuar o pagamento dos salários e benefícios. Como não houve resposta, as funcionárias cruzaram os braços.

A empresa alegou às funcionárias que o atraso se deve à falta de repasse por parte da prefeitura. No entanto, a administração negou qualquer atraso.

Em nota enviada ao LIBERAL, a prefeitura esclareceu que a empresa informou à Secretaria de Saúde que os pagamentos seriam efetuados a partir desta quarta, assegurando que o serviço de limpeza, realizado de forma emergencial, será normalizado até a manhã desta quinta (14).

O LIBERAL também tentou contato com algum representante da empresa, sem sucesso.