Funcionária reclama que só professores podem aguardar segunda dose para retorno em SB

As regras usadas pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste para o retorno presencial geraram reclamação por parte de uma funcionária. Isso porque professores e monitores têm direito de retornar duas semanas após receberem a segunda dose da vacina contra Covid-19, sejam eles com ou sem comorbidades.

Já para os demais funcionários da Educação, essa regra se aplica somente em casos de comorbidades. Os demais trabalhadores já foram convocados para o retorno, independente de como está o esquema vacinal – as aulas em Santa Bárbara foram retomadas nesta segunda (9).

A servidora, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, entende que há uma diferença de tratamento. “A regra pra vir trabalhar após 15 dias depois da segunda dose só é válida pra monitoras e professor, com ou sem comorbidades. Os demais funcionários não, isso está correto? Pra mim isso é diferença de tratamento”, declarou a funcionária ao LIBERAL.

A prefeitura foi questionada por qual motivo adotou critérios diferentes entre as categorias, mas não respondeu. Na nota, o município apenas discorreu sobre o retorno presencial.

“A retomada das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste ocorrerá de maneira responsável, gradual e facultativa. Todas as ações seguem as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e evidências epidemiológicas e científicas. O atendimento presencial ocorrerá de acordo com a possibilidade, capacidade e organização de cada escola”, disse a prefeitura.