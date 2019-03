Fotógrafo tem equipamentos roubados na SP-304

Foto: Reprodução - Google Maps.JPG

Um fotógrafo de 36 anos foi roubado na noite desta segunda-feira (25) na Rodovia Luiz de Queiroz, na altura do km 136, em Santa Bárbara d’Oeste. O assaltante estava em uma moto e deu sinal de parada para a vítima, que temeu que a sua própria motocicleta estivesse com algum problema.

Duas câmeras, duas lentes, um flash e seis cartões de memória estavam na bolsa que foi levada pelo suspeito. O prejuízo foi de R$ 3.800, pois parte do material tinha seguro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 21h15. O fotógrafo barbarense estava voltando de um trabalho, no sentido Piracicaba/Americana, quando uma moto que vinha logo atrás emitiu sinal luminoso diversas vezes.

Ao LIBERAL, a vítima disse que pensou que sua mochila poderia estar aberta ou que fosse algum problema no pneu da moto. Com isso, ele parou no acostamento, momento em que já foi abordado pelo assaltante, um homem magro e alto, que vestia camiseta vermelha e usava capacete preto. Foto: Divulgação

“No que eu encostei a moto, ele já desceu alucinado. ‘Bolsa, bolsa, bolsa, bolsa’. Eu até falei cara leva minha moto, deixa minha bolsa e tal, que eu tenho seguro de ambos, mas não teve jeito. Levou minha mochila. Foi um desfalque grande. Tenho seguro somente das máquinas e de uma das lentes”, comentou o fotógrafo.

Dos itens roubados, tinha seguro as máquinas fotográficas Nikon D500 e Nikon D700, e a lente Sigma 70-200. Já os outros itens não eram segurados: lente Sigma 17-50, um Flash SB800 e seis cartões de memória Sandiske Extreme de 64 GB. O valor de mercado somado desses equipamentos é de R$ 3.800.

O suspeito não foi localizado até a publicação desta matéria, assim como nenhum dos itens roubados foi recuperado.