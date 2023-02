Foragido é preso em Santa Bárbara com 14 quilos de maconha e carro roubado

Homem tem mais de 12 anos de pena a cumprir por um homicídio no Paraná

Um pintor de 29 anos, foragido da Justiça por um homicídio no Paraná, foi detido por policiais militares da Força Tática, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (22). Ele também estava com um carro roubado e 19 tijolos de maconha, que totalizaram 14 quilos da droga.

Por volta de 22h os militares faziam patrulhamento pelo bairro Planalto do Sol. Na Rua São Luis viram o motorista em um Jetta na garagem. Ao ver a viatura, ele demonstrou nervosismo e fugiu, conforme o relato da PM.

Drogas foram localizadas na casa em que o foragido estava, no Planalto do Sol – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Houve um breve acompanhamento e o pintor foi alcançado no cruzamento das ruas Belo Horizonte e Lorena. Durante pesquisa ao sistema, policiais constataram que ele era procurado da Justiça, com mandado emitido pela comarca de Maringá (PR), com pena a ser cumprida de 12 anos e dez meses por homicídio.

Já em pesquisa veícular, os militares constataram que o Jetta tinha sido roubado em Paulínia no último dia 8.

Jetta havia sido roubado em Paulínia no dia 8 – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os militares ainda retornaram à casa do pintor e encontraram 19 tijolos de maconha, pesando um total de 14,4 quilos, além de embalagens, anotações sobre o tráfico, armas e munições.

Ele foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara d’´Oeste, o mandado de prisão foi ratificado e ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação.