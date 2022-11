Foragido de operação contra ‘patrões da cocaína’ no Sul é preso em Santa Bárbara

Agentes do 10º Baep e da PF cumpriram mandados contra traficante na região - Foto: Divulgação/10º Baep

Agentes da Polícia Federal e policiais militares do 10º Baep prenderam, na manhã desta quinta-feira (3), em Santa Bárbara d’Oeste, um homem condenado por integrar uma organização criminosa que traficava cocaína entre o Mato Grosso do Sul e o Sul do Brasil.

Wesley de Matos, de 38 anos, foi investigado no âmbito da operação Trinca de Ases, da Polícia Federal, que prendeu traficantes considerados “patrões da cocaína” no Sul, em 2015. Ele foi condenado a 15 anos de prisão em 2017 e era considerado foragido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A prisão ocorreu em uma residência na Rua Nacyr Antonio Lucchette, no bairro Jardim Dona Regina. Além do mandado de prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Americana e Limeira.

O alvo foi apontado como um dos mentores do grupo criminoso. Segundo as investigações, era Wesley o elo entre lideranças do tráfico que se passavam por empresários da construção civil em Santa Catarina. No total, 17 pessoas estavam envolvidas.

A participação dele na aquisição e distribuição de drogas surgiu para a polícia, em 2015, após a apreensão de cerca de 70 kg de cocaína em duas operações no Sul. A droga, segundo as investigações, seriam de Wesley.

A partir de interceptações telefônicas e outras diligências, agentes da Polícia Federal monitoraram conversas em que ele negociava a venda de cocaína, com alto grau de pureza e cujo quilo poderia chegar a R$ 13 mil.

A droga era adquirida no Mato Grosso do Sul, na região de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e depois enviada para ser distribuída para traficantes menores em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Wesley, que tinha o apelido de Churrasquinho, “não botava a mão na droga”, segundo investigadores ouvidos pela Justiça. Ele era a ligação entre outros três grupos criminosos que distribuíam a droga nos dois estados.

“Os líderes relacionavam-se entre si e contavam com o auxílio de outros acusados e pessoas não identificadas na investigação. Eles (líderes), por exemplo, não transportavam o entorpecente. Também não vendiam no varejo. Apenas dirigiam a atividade dos demais. Existia assim uma verdadeira teia de ramificações especializadas, na qual cada indivíduo possuía função bastante específica”, trouxe a sentença da Justiça catarinense, de abril de 2017.

Na época da operação, chamou a atenção o fato de os investigados terem bens de alto valor, mesmo não tendo ocupação lícita. No caso de Wesley, a polícia atribuiu a ele um apartamento em Balneário Camboriú (SC) de R$ 1,2 milhão e uma Toyota Hilux.

Depoimentos de policiais federais à Justiça também apontam a relação de Wesley com um dos maiores traficantes do mundo, o brasileiro Jarvis Ximenes Pavão, conhecido como barão da droga e apontado como um dos maiores fornecedores de cocaína para o Brasil.