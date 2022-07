Foragido da Justiça morre em confronto com o Baep

Homem desceu do carro, fez menção de estar armado e então foi atingido com três tiros

Um homem morreu após se envolver em um confronto com o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar, no Jardim Laudissi, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira (12). Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O suspeito estaria armado dentro de um Volkswagen Fox e teria resistido à tentativa de abordagem. Apurações preliminares dão conta de que o homem desceu do carro, fez menção de estar armado e depois foi atingido com três tiros.

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira, no Laudissi – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Alguns vizinhos relataram que ouviram o barulho de tiros, mas não chegaram a presenciar a abordagem. “Quando sai no portão, vi o rapaz, que já estava recebendo os primeiros socorros. Colocaram uma máscara no rosto dele, foi colocado em uma maca e depois na viatura do resgate”, disse um morador, que pediu para ter a identidade preservada.

Equipes do Baep e da Força Tática isolaram o quarteirão até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. Os agentes recolheram três munições perto do carro.

Indivíduo foi resgatado, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O comandante do 10º Baep, tenente-coronel José Antônio Golini Júnior, esteve no local para acompanhar o atendimento da ocorrência.

O carro usado pelo suspeito foi levado ao plantão policial, onde o caso estava sendo registrado até a noite desta terça-feira.