Foragida da Justiça é presa por tráfico em Santa Bárbara

Uma mulher de 27 anos, foragida da Justiça, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (29), em Santa Bárbara d’Oeste. Ela foi surpreendida por guardas municipais em uma praça na Vila Brasil com porções de maconha e pedras de crack.

Foto: Arquivo/O Liberal

O flagrante aconteceu por volta da 00h10, na Rua Amazonas. Guardas faziam patrulhamento de rotina quando ao passar pela praça viram um aglomerado de pessoas, entre elas, a suspeita, que afirmou ser moradora de rua. Com ela, os agentes apreenderam uma caixa de celular com R$ 50,70, uma folha de caderno com anotações, 14 porções de maconha e oito pedras de crack.

A mulher disse, inicialmente, que o entorpecente era para consumo próprio, mas que se precisasse vender, também venderia. Por meio de pesquisas, os guardas descobriram ainda que a suspeita era procurada pela Justiça desde o dia 13 de outubro de 2016, quando fugiu do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) do Butantã, em São Paulo. Ela foi levada para a cadeia local.