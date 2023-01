Fontes diz que prefeitura deverá levar dados do Censo à Justiça

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pode levar à justiça a contestação do Censo 2022. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil), em conversa com a reportagem do LIBERAL, após participação no programa Liberal No Ar, da Rádio Clube AM 580.

Segundo o legislador, o interesse da judicialização também é do prefeito Rafael Piovezan (MDB), que teria conversado sobre o assunto com Fontes e outros vereadores. Ele citou os casos de Cachoeirinha (RS), que em 2008 ganhou uma ação na Justiça Federal de Porto Alegre (RS) para entrar em nova faixa do Fundo de Participação dos Municípios, e de Joaçaba (SC), que entrou com um mandado de segurança para contestar os dados da prévia do Censo 2022.

Carlos Fontes discorda dos números do Censo – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Eu conversei com o prefeito, porque ele é quem tem que entrar com o processo. Primeiro ele vai contestar o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Ele juntou os dados de vacinação, de ligações de água e de energia. Se o IBGE não aceitar, o que é provável, Santa Bárbara também vai entrar [na justiça] contra o IBGE”, disse Fontes.

Na participação do programa Liberal No Ar, o vereador chegou a creditar o resultado do Censo à falta de deputados estaduais e federais, e também sugeriu que o IBGE criasse um aplicativo para o recenseamento.

A Prefeitura de Santa Bárbara foi procurada pela reportagem para comentar sobre as declarações de Fontes, mas inoformou que não irá se pronunciar sobre o assunto até a divulgação do resultado final do Censo 2022, que deve sair em fevereiro.