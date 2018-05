Flagrado vendendo drogas, rapaz de 21 anos acaba na cadeia

Um rapaz de 21 anos foi preso nesta terça-feira (29), em Santa Bárbara d’Oeste, após ser flagrado vendendo drogas no Jardim Mollon. Ele foi surpreendido por policiais militares comercializando maconha com um comerciante de 61 anos no cruzamento das Ruas do Cromo e Antônio Sartori, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu por volta das 17h35. Militares faziam patrulhamento pelo bairro quando se depararam com o suspeito ao lado do veículo do comerciante. Com ele, encontraram três porções de maconha e R$ 47. Já o comerciante, carregava duas porções da mesma droga.

O rapaz alegou que estava no local para comprar entorpecentes de um desconhecido. O comerciante, por sua vez, disse que era usuário de maconha e que parou no cruzamento para comprar duas porções do suspeito. Ele alegou ter pago R$ 10.

Ambos foram apresentados na delegacia do município. O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico e o comerciante, liberado.