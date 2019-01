Filhos impedem pai de esfaquear mãe em Santa Bárbara

Três casos de violência doméstica foram registrados entre domingo (27) e segunda-feira (28) em Santa Bárbara d’Oeste. Em um deles, um jardineiro de 52 anos partiu pra cima da esposa com uma faca, foi impedido pelos filhos e expulsou a mulher de casa. Em outro caso, um jovem de 22 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva que sua esposa moveu contra ele por várias agressões sofridas.

Foto: Arquivo / O Liberal

No São Joaquim, um jardineiro de 52 anos partiu pra cima de sua esposa, de 48 anos, com uma faca após uma discussão. Segundo a denunciante, ele estaria embriagado. O homem a ameaçou de morte e foi contido pelos filhos. A ocorrência aconteceu no domingo à noite, e comunicado para a polícia nesta segunda-feira.

O jardineiro expulsou a esposa da casa e a impediu de voltar para pegar os remédios de uso contínuo e as roupas que a ela pertencem. A vítima foi morar na casa da irmã. Ela foi orientada quanto ao prazo de seis meses para oferecer uma representação criminal contra o marido para que el e responda pela denúncia.

Em outra ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada através do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), por volta das 18h desta segunda, pois uma jovem de 18 anos estava sendo ameaçada pelo marido, um vigilante de 22 anos. O caso aconteceu na Rua Romênia, no Jardim Europa.

A vítima informou que foi casada com ele por 11 meses, mas optou pela separação porque sofria muitas agressões. Ela se mudou para a casa dos pais e contou que existe uma medida protetiva que proíbe o vigilante de ficar a menos de 200 metros dela.

Quando a viatura da PM chegou ao local, o homem estava no portão da residência com o pretexto de entregar uma cédula de identidade da esposa que estava em sua posse. A jovem afirmou que constantemente é ameaçada de morte pelo indiciado – que foi autuado pelo descumprimento da medida protetiva e preso a cadeia local, onde aguardará por audiência de custódia.

Outro caso de violência foi registrado no Parque Zabani, no início da noite desta segunda-feira. Um pedreiro de 26 anos foi até a casa de uma pizzaiola de 23 anos com um revólver para ameaçá-la de morte. Eles se relacionaram por nove anos e são casados no papel há um ano, mas não moram juntos e não possuem mais vínculo amoroso. A mulher afirma que o homem é viciado em crack, e sempre faz ameaças contra ele.

Quando a Polícia Militar recebeu a denúncia ao local, o pedreiro não estava com a arma, por isso não foi feito o flagrante. A vítima foi orientada ao prazo de seis meses para fazer uma representação criminal contra o acusado.