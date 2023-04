Filhos de idoso atropelado e morto em Santa Bárbara pedem justiça

Luiz Carlos Pereira e Vitória Almedros Martins foram atropelados na Av. Santa Bárbara, na noite de terça; condutor do carro não era habilitado

A família de Luiz Carlos Pereira de Souza, de 72 anos, pede justiça. O idoso morreu atropelado junto com a esposa, Vitória Almedros Martins, de 78 anos, enquanto atravessavam na faixa de pedestre na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Tenda Atacado, na noite de terça-feira (18).

O casal está junto há mais de 30 anos. O homem e a mulher tinham três filhos cada de outros casamentos, mas nenhum em comum.

Filhos de Luiz mostram a foto do pai junto da companheira, ambos mortos após atropelamento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A filha de Luiz, Regina Aparecida de Souza, veio de São Paulo para auxiliar nos procedimentos para os funerais e falou sobre o ocorrido nesta quarta-feira (19), ao LIBERAL. “Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas o responsável não pode ficar impune. É uma dor muito grande”, desabafou.

Um vizinho das vítimas, Alceu Miurim, disse que no dia do acidente o casal saiu da residência a pé para ir ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara, pois Vitória reclamava de dores no estômago.

“Eles já estavam retornando. O acidente ocorreu a menos de 500 metros de casa”, afirmou Miurim.

Reginaldo Carlos de Souza, também filho de Luiz, disse que o pai havia completado 72 anos há cinco dias.

“Eu morava perto da casa deles e sempre passava por lá. Eles foram ao médicos chegaram a ser atendidos e, pouco tempo depois, voltaram mortos ao mesmo pronto-socorro. Foram duas vidas tiradas de maneira violenta. Soubemos que o responsável não tinha habilitação e, sendo assim, não poderia dirigir”, lamentou Reginaldo.

O casal residia sem filhos no Mollon IV e tinha sempre os mesmos hábitos. “Dona Vitória sempre ia ao mercado, que fica na mesma rua onde morava, na Rua José Jorge Patrício, para comprar pão. Sempre conversava com a gente no mercado. Senti muito quando soube da morte deles”, diz o açougueiro Juraci Pereira de Andrade.

SEPULTAMENTO

O velório do casal começou na noite da quarta-feira, no Velório Parque dos Lírios, em Santa Bárbara, e o sepultamento está previsto para 10h desta quinta-feira, no Cemitério Parque Gramado, em Americana.