Filha de idoso de 81 anos desaparecido quer ampliar buscas em cidades da região

Moisés Machado do Amaral, de 81 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira

Canil da Gama ajuda em ações de busca pelo idoso - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Com a esperança de aumentar a área de busca pelo aposentado Moisés Machado do Amaral, de 81 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira, a filha dele pede ajuda para procurá-lo em outras cidades da região.

Imagens de câmeras de segurança mostram o idoso caminhando e segurando uma sacola pela Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, na região do Parque Residencial Rochelle, seguindo em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Ele desapareceu em seguida.

Nesta quinta-feira, o Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) esteve em uma área rural às margens da SP-304, próximo ao acesso à Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), para realizar novas buscas com o cão Duque, da raça bloodhound, adestrado para a procura de pessoas, mas o idoso não foi localizado.

A analista contábil Emilene Machado do Amaral, filha do aposentado, divulgou um vídeo nas redes sociais, agradecendo o apoio que tem recebido e afirmando que segue em busca do pai.

“Tivemos orientação da Guarda Municipal em aumentar o nosso leque de procura. Estamos pedindo para que nos avisem, caso encontrem meu pai por aí. Ficamos sabendo de relatos de pessoas que vão para outros municípios ou estados pegando carona”, desabafa Emilene.

Quem tiver alguma informação sobre o aposentado pode entrar em contato pelo telefone (19) 99701-0311 (Emilene). Até o fechamento desta edição, o idoso ainda não tinha sido encontrado.