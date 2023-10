FHO descarta iniciar atividades em Santa Bárbara em 2024 e projeta aulas para 2025

Fundação ainda aguarda conclusão do credenciamento do novo câmpus de Santa Bárbara junto ao MEC

Ainda sem ter concluído junto ao MEC (Ministério da Educação) o credenciamento do novo câmpus de Santa Bárbara d’Oeste, a FHO (Fundação Hermínio Ometto) descartou iniciar as atividades na cidade em 2024 e projetou o começo das aulas em 2025.

Fundação Hermínio Ometto comprou área da Unimep em dezembro do ano passado – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Nesta quinta-feira (19), a instituição abriu inscrições para o vestibular e para o concurso de bolsas da unidade de Araras, onde funciona há quase 50 anos.

Em dezembro de 2022, a fundação comprou por R$ 50 milhões, em um leilão online, o antigo câmpus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) em Santa Bárbara, fechado em fevereiro de 2021 por uma crise financeira.

O imóvel foi colocado na lista de bens disponibilizados para o cumprimento de um plano de recuperação judicial da Educação Metodista.

Desde então, a diretoria da FHO tem aguardado o aval do MEC para realizar o seu primeiro vestibular. Não há prazo estabelecido para a divulgação da decisão.

“Tudo irá depender do trâmite desse processo de credenciamento junto ao MEC. Depois da aprovação ainda precisaremos de um tempo adequado para divulgar nosso processo seletivo e organizar o vestibular, já que não temos vestibular no meio do ano”, escreveu a assessoria da FHO.

Número de cursos

A instituição já confirmou seis cursos para o câmpus de Santa Bárbara: engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia da computação, administração de empresas, sistemas de informação e pedagogia.

Também há expectativa, após o primeiro vestibular, de serem instalados cursos na área de saúde.