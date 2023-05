Festival Paralímpico reúne 250 crianças em Santa Bárbara

Evento contou com cerca de 250 crianças no ginásio J. J. Bellani; festival ocorreu em 119 cidades de forma simultânea neste sábado

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 foi realizado neste sábado (20) no ginásio J. J. Bellani, em Santa Bárbara d’Oeste e reuniu 250 crianças, das quais 115 contam com algum tipo de deficiência.

O evento foi realizado em Santa Bárbara pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), com apoio da prefeitura, da equipe SBAtletismo/Seme, da FAM (Faculdade de Americana) e com o patrocínio de Loterias Caixa.

Festival Paralímpico em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

A coordenadora local, Leandra Aparecida Piveta, disse que as equipes foram divididas em quatro modalidades: vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas, atletismo e badminton. “O esporte é importante para qualquer idade e em especial para quem tem algum tipo de deficiência, pois promove a inclusão”, relata.

O evento aconteceu simultaneamente em 119 cidades do Brasil.

O vereador barbarense Joi Fornasari (PV), que tem deficiência visual, foi um dos primeiros atletas da equipe da cidade.

“Em 2009 fui convidado para participar dos Jogos Regionais em Pirassununga. Trouxemos duas medalhas de corrida 100m e 1,5 metros. Percebemos que essa iniciativa despertou o interesse da participação no esporte, pois antes ficavam reclusas em casa. Com o Festival Paralímpico não foi diferente. As crianças puderam se conhecer e a equipe de Santa Bárbara está de parabéns”, relata.

A coordenadora pedagógica Leliane Miguel de Lima trouxe o filho Pietro, que é autista. “A atividade física é uma das tarefas multidisciplinares. Recebemos o convite por meio da escola para a participação. Foi uma oportunidade única ver a participação de tantas crianças. Meu filho está na rede municipal por opção, pois acompanho e vejo que Santa Bárbara, hoje, é uma referência nacional na educação inclusiva”, opina.

O voluntário Murilo Gabriel Piveta Rodrigues, de 14 anos, participou do evento como intérprete de libras. “No evento contamos com seis atletas surdos, entendo a necessidade que eles também possam compreender e se comunicar sobre tudo o que ocorre em volta”, diz o adolescente, que aprendeu libras com apenas dez anos.

Ex-prefeito e atual secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia compareceu ao evento – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O ex-prefeito Denis Andia (MDB), atual secretário nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, acompanhou o festival e destacou a importância do evento, que promove a inclusão.

“O evento leva um olhar diferenciado, na importância da inclusão. Importante saber que Santa Bárbara é uma das poucas cidades que recebe um evento desse porte, pois tem uma estrutura para recebê-lo. Esperamos que daqui saiam futuros atletas”, relata Andia.