Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste começa neste domingo

A edição de inverno do Festival Gastronômico de Santa Bárbara tem início neste domingo, a partir das 16 horas. O evento ocorre na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, e vai até terça-feira.

Festival Gastronômico acontece no Parque Araçariguama – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Serão comercializados 28 pratos, entre livres e temáticos, tendo opções vegetarianas e veganas e para pessoas com alimentação restrita. No cardápio há opções como pastel de costela, panceta de rolo, cachorro quente, cuscuz de linguiça, lanche de pernil, lasanha, risoto de rúcula com tomate seco, dentre outros.

O Festival contará com a participação de 14 estabelecimentos gastronômicos: Vinum Wine Bar, Trattoria II Volo, Jujuba Mercado de Guloseimas, Santa Fábrica Padaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, Silvana Bueno Massas Artesanais, Sancta Cervejaria, Rotisserie Bom Paladar, Simple Bar e Restaurante, Cheirinho de Bolo, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel Mercadão e Rancho da Linguiça.

Além da parte gastronômica, cada dia do evento terá um estilo musical para agradar diferentes públicos.

O domingo terá samba e pagode com Robson Cruz e banda (17h) e Grupo Alto Astral (20h). Na segunda-feira, o pop rock e o ska de Banda Single Pop (19h) e Banda Ska7 (20h30). Na terça-feira será a vez do sertanejo universitário de Otávio Carloto e banda (19h) e Sheyla Canova e banda (20h30).