Festival Gastronômico de Inverno é lançado em Santa Bárbara

O Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste foi lançado nesta terça-feira (20), no Centro de Estudo e Cultura Ambiental, no Jardim Itamaraty. O evento acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de julho, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Para esta edição, houve também a oportunidade inédita da participação de restaurantes, bares, lanchonetes e similares das cidades que compõem a Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré e Campinas).

Vice-prefeito Felipe Sanches (PDT) falou ao público na inauguração do festival

O vice-prefeito Felipe Sanches (PDT) disse que a cidade está se tornando um polo gastronômico regional. “Percebemos que, nos últimos anos, tanto os jovens como as familiares que costumavam ir para outras cidades, estão cada vez mais consumindo em Santa Bárbara. O festival será mais uma opção”, diz Sanches.

Nesta edição, serão comercializados 14 pratos livres e 14 temáticos, tendo opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten).

Evandro Félix, secretário de Cultura e Turismo, destaca que o festival contará com cardápio com uso das plantas alimentícias não convencionais, a fim de estimular os empreendedores gastronômicos a adotarem produtos naturais e orgânicos no preparo de pratos mais saudáveis, possibilitando novos sabores.

“As plantas têm se destacado no cardápio de pessoas adeptas de alimentação mais saudável. Além de serem mais resistentes, o que dispensa o uso de agrotóxicos, elas ainda possuem baixo custo e podem ser cultivadas em casa”, afirma o secretário.

Confira o cardápio do Festival Gastronômico de Santa Bárbara:

– Eu Amo Pastel Joel e Léia

Pastel de Costela, queijo tipo prato e cebola roxa

Pastel de Pepperoni, queijo mussarela e ora-pro-nóbis

Porção de Mini Pastéis Marguerita

– Simple Bar e Restaurante

Panceta de Rolo

Caldo de Inhame ora-pro-nóbis

Caldo Quente de Legumes



– Hot Dog Oh Yes

Dog Costela

Dog Strogonofe

Dog Vegano

– Ki Pastel Mercadão

Pastel Cagliari

Pastel do Egito

– Rancho da Linguiça

Lanche de Linguiça

Cuscuz de Linguiça com ora-pro-nóbis

– Silvana Bueno Massas Artesanais

Capeletti Tradicional Mix de Carnes ao Brodo

Ravioli com massa de ora-pro-nobis, recheado com mussarela de búfala com manjericão

– Padaria Dona Vitória

Lanche de Costela

Lanche de Pernil

– Trattoria II Volo

Lasanha da Nonna

Charuto de Taioba ao Molho Sugo

Talharim ao Pesto de ora-pro-nóbis

– Cheirinho de Bolo

Brigadeirão

Caldo de Mandioca

– Santa Fábrica Padaria

Santa TPM

Dona Margarida

Veggie



– Sancta Cervejaria

Sanduiche de Barriga de Porco

Pancxinho



– Vinum Wine Bar

Tagliatelle com Mignon

Spaghetti ao Pesto com Crudo de Atum

Risoto de Rúcula com Tomate Seco



– Jujuba Mercado de Guloseimas

Brownie Nutella com Kinder e Sorvete

Fondue de chocolate zero Açúcar com ora-pro-nóbis

Morango no palito



– Rotisserie Bom Paladar

Sopa de Capeletti de Frango

Creme de Abóbora com Gorgonzola e Crisp de ora-pro-nóbis

Serviço:

• Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Inverno 2023

Dia 9 de julho (domingo), das 16 às 21 horas

Dias 10 (segunda) e 11 (terça-feira) de julho, das 18 às 22 horas

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

Entrada gratuita.