‘Festival Delícias’ leva food trucks ao estacionamento do Tivoli

Mais de 20 food trucks estarão instalados no estacionamento do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, entre esta sexta-feira (19) e domingo (21), para o “Festival Delícias”. Porções salgadas, lanches, pastéis, crepes, assados e espetinhos são algumas das opções, além de sobremesas, doces e bebidas variadas.

O evento contará ainda com área kids, com brinquedos infláveis, e também é pet friendly, portanto, os animais de estimação serão muito bem recebidos. Outro diferencial do festival é que ele contará com uma moeda própria. O consumidor fará a compra no guichê do evento e depois utilizará essa moeda para o pagamento em todas as operações. Para garantir comodidade ao público, reduzir filas e evitar problemas com o troco, haverá caixas fixos e ambulantes. A moeda não utilizada poderá ser trocada por dinheiro novamente nos caixas ao final do evento.

“Será um evento para reunir toda a família em um ambiente descontraído e agradável, com diversas opções gastronômicas, diversão para os pequenos e muita música boa ao vivo. Como o nome diz, será um Festival de Delícias!”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Opções estarão distribuídas no estacionamento do shopping nesta sexta, sábado e domingo – Foto: Divulgação

O “Festival Delícias” será aberto às 17h desta sexta-feira (19), com término às 22h, e segue no sábado (20) e domingo (21), das 12h às 22h.

CAMPANHA

Já no interior do shopping, no sábado (20), acontecerão as atrações da campanha “Meu Pai Veste a Camisa 10”, desenvolvida pelo shopping para celebrar o Dia dos Pais e que traz o futebol como tema central. Essas atividades serão gratuitas e acontecerão na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.

Quem fizer compras no Tivoli até domingo (21) ainda pode aproveitar a chance de participar da promoção, que vai sortear três kits com uma TV 75” (com bluetooth, wi-fi e Alexa) mais uma camisa do time do coração. A cada R$ 200 em compras nas lojas participantes o consumidor recebe um cupom para concorrer aos prêmios.

O cadastro dos cupons deve ser feito no site www.promocao.tivolishopping.com.br. Os clientes podem se cadastrar diretamente em seus celulares ou nos totens de autoatendimento instalados no shopping, em frente ao Estação Valentina.

Programação de shows do Festival Delícias

Sexta-feira (dia 19)

20h – Turma do Passinho (flashback)

20h30 – Rolling Stones Cover Oficial, com a banda Rockin Stones

Sábado (dia 20)

12h – DJ (música ambiente)

12h30 – Gabriel Bastos (Gustavo Lima Cover, sertanejo)

14h30 – DJ (música ambiente)

15h – Banda AR40 (rock e pop)

18h30 – DJ (música eletrônica)

19h30 – Turma do Passinho (flashback)

20h30 – Legião Urbana Cover, com a banda Faroeste Caboclo (Renato Nascimento)

22h30 – DJ (música ambiente)

Domingo (dia 21)

12h – Edi Strada (MPB e rock)

14h – DJ (música ambiente)

14h30 – Grupo Pôxa (samba de raiz)

18h30 – DJ (música ambiente)

19h30 – Turma do Passinho (flashback)

20h – Guns N’ Rose Cover Brasil

Serviço

Festival Delícias

Food trucks, área kids, pet friendly

Data: de 19/08 a 21/08

Horário: sexta-feira a partir das 17h, sábado e domingo a partir das 12h

Local: estacionamento do Tivoli Shopping, próximo ao McDonald’s

Futebol de Botão

Data: 20/08

Treinamento: a partir das 13h

Torneios: a partir das 15h

Inscrições online pelas redes sociais com vagas limitadas

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito

Exposição Camisas de Futebol

Data: 20/08

Horário: a partir das 13h

Local: em frente ao Coco Bambu

Evento gratuito