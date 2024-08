Visitantes terão a oportunidade de visitar o espaço e comprar as flores diretamente do produtores com preços acessíveis

No próximo final de semana acontece a 10ª edição do Festival de Orquídeas, no Orquidário Santa Bárbara, na Rua Antonio de Oliveira Lino, número 378, no bairro Santa Alice. A entrada é gratuita e o espaço também terá área de gastronomia, com food truck.

Evento acontece no próximo sábado e domingo, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Leonardo Matos/Liberal

No sábado (10), o evento será realizado das 9h às 17h, e no domingo (11) das 9h às 16h. Os visitantes poderão comprar exemplares diretamente dos produtores, além de materiais para cultivo, como fertilizantes, inseticidas e adubos.

De acordo com a organização, o evento reunirá uma seleção de espécies, tanto nacionais quanto importadas. Ainda haverá profissionais especializados para fornecer orientações e esclarecer dúvidas.

“Esperamos a presença de milhares de pessoas, onde com certeza todas terão a oportunidade de vivenciar momentos únicos, com contato direto com estas maravilhas da natureza em seu ambiente de cultivo diretamente aqui no Orquidário Santa Bárbara”, disse Gustavo Mucke, proprietário do espaço.