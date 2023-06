Festival de Orquídeas acontece neste fim de semana em Santa Bárbara

Evento terá entrada gratuita e contará com mais de 2.500 unidades de diversas espécies de plantas

Santa Bárbara d’Oeste recebe neste fim de semana a 7ª edição do Festival de Orquídeas, no Orquidário Santa Bárbara. Ao longo do sábado (17) e domingo (18), o evento terá mais de 2.500 unidades de diversas espécies de plantas. A entrada será gratuita.

O evento terá produtores expondo suas plantas, que poderão ser adquiridas pelos visitantes. Os produtos serão do Orquidário Santa Bárbara e do Orquidário Chácara Bela Vista, da cidade de Assis. O festival terá, ainda, espécies raras para colecionadores, além de suculentas, cactos, vasos e materiais de cultivo.

Além da venda de plantas, profissionais da área da orquidofilia estarão de plantão durante o fim de semana, a fim de orientar os visitantes e tirar dúvidas sobre o cultivo dessas plantas. O público também poderá ter uma experiência gastronômica com os food trucks que estarão no local.

No sábado, o evento acontece das 9h às 17h, enquanto no domingo será das 9h às 16h. O Orquidário Santa Bárbara fica na Rua Antonio de Oliveira Lino, 378, Jardim Santa Alice, em Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (19) 3454-7328 e (19) 99220-3499.

Serviço

7º Festival de Orquídeas no Orquidário Santa Bárbara

Local: Orquidário Santa Bárbara – Rua Antonio de Oliveira Lino, n. 378 Bairro Jardim Santa Alice – Santa Bárbara d´Oeste/SP.

Datas e horários: Sábado (17), das 9h às 17h; domingo (18), das 9h às 16h.

Entrada: Gratuita

Mais Informações: Telefone / WhatsApp : (19) 3454-7328 – (19) 9 9220-3499

Site: www.orquidariosantabarbara.com

E-mail: osb@orquidariosantabarbara.com

Facebook: @orquidariostabarbara

Instagram: @orquidariosbo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.