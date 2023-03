Festival de Orquídeas acontece em Santa Bárbara neste final de semana

A 6ª edição do Festival de Orquídeas acontece neste fim de semana, no Orquidário Santa Bárbara. Com entrada gratuita, o evento deste sábado e domingo terá, além dos anfitriões, o Orquidário Chácara Bela Vista, de Assis. Haverá exposição e venda de diversas espécies.

Organização destaca a variedade de plantas que poderão ser compradas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Entre os tipos de plantas disponíveis haverá suculentas, cactus, vandas, cattleyas, entre outras. Profissionais também estarão de plantão para dar dicas e orientar os visitantes sobre o cultivo e cuidados necessários.

A organização destaca a variedade. “Estamos com uma diversidade muito grande de orquídeas, diversos tipos e coloração variada. Temos orquídeas híbridas, espécies raras. Um dos carros chefes é a orquídea vanda, que é tailandesa e não tem muito no Brasil. Além disso, temos uma variedade grande de suculentas, de cactus, que inclusive estão floridos”.

O espaço terá food truck à disposição. Amanhã o evento será das 9 às 17 horas, enquanto no domingo das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (19) 3454-7328 e 99220-3499.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.