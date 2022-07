Festival de Inverno supera expectativas

O Festival de Inverno da Rádio Gold e do Tivoli Shopping lotou a praça de alimentação nesta quinta (7) e sexta-feira (8), primeiro final de semana de realização, com shows de Ana Vilela e Tuia. As apresentações gratuitas continuam até a última semana de julho, sempre às quintas e sextas-feiras, iniciando às 20h45.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Cris Corrêa, diretor de programação da Gold – 94,7 FM, emissora do Grupo Liberal – a expectativa de público foi superada. “No show da Ana Vilela tivemos a praça de alimentação totalmente lotada e o público cantou todas as músicas. Eu senti um público muito jovem, com crianças de 6 anos cantando as músicas dela, esperando para tirar foto, e ver isso foi muito legal. Ela é muito simpática, também pareceu gostar muito do show, pelo que compartilhou nas redes sociais”, disse.

De acordo com ele, o show de Tuia teve um público um pouco menor, mas ainda assim repleto de admiradores cantando o repertório, que incluiu grandes clássicos da MBP. Sobre a parceria que possibilitou as apresentações, o diretor de programação falou que “pelos dois primeiros dias já percebemos que deu certo”.

“Essa parceria com a Gold FM deu super certo”, comentou Paula Funichello coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “Essas duas primeiras noites de Festival de Inverno foram um sucesso e superaram as nossas expectativas. Estamos ansiosos pelos próximos shows”, completou.

Tiê apresenta seus sucessos na segunda semana do Festival de Inverno, na quinta-feira (14), seguida pela banda Gestalt, que traz clássicos do rock na sexta (15). Na semana seguinte, a banda Serial Funkers se apresenta na quinta-feira (21), e a Eva Venenosa faz um show de covers do pop rock na sexta-feira (22). O último final de semana terá a performance de Peleco na quinta (28) e o encerramento com o MPB de Roberta Campos, na sexta-feira (29).