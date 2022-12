Festa de Natal do Batuíra atende 70 famílias e 60 crianças em Santa Bárbara

Neste sábado (17), adultos e crianças de cerca de 70 famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas pelo Centro Espírita Batuíra, de Santa Bárbara d’Oeste, puderam se alegrar com a Festa de Natal da entidade.

A iniciativa acontece há quase 30 anos e é inteiramente organizada através de voluntários, por meio de doações e arrecadações. Antes da entrega de mantimentos, a data foi celebrada com uma festa com lanche, algodão doce, refrigerante, bolachas, doces, e, neste ano, carrinhos com picolés e bolo recheado.

Cestas foram montadas para doação às famílias – Foto: Divulgação

Todos o quitutes foram feitos ou providenciados pelos voluntários envolvidos no evento. As festividades contaram com brincadeiras, trenó de Natal e a participação de um Papai Noel para divertir as pessoas e realizar a entrega dos presentes às crianças. Foram cerca de 60 meninos e meninas que receberam um brinquedo novo, de acordo com a idade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi lindo ver as mães, avós e filhos confraternizando juntos. O sorriso das crianças aguardando para receber os presentes, embalados com papéis lindos, foi emocionante. O destaque foi a alegria de todos”, comentou Dalva Martins, de 81 anos, dirigente do Batuíra.

Evento neste sábado atraiu várias pessoas em Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Depois, cada família levou para casa uma cesta básica, uma cesta de natal, frango e refrigerante, para que possam celebrar o feriado do dia 25 em suas casas. A dirigente explica que, ainda mais na época do Natal, é preciso ver as dificuldades como uma chance de ajudar ao próximo.

“A gratidão não é somente deles. Também temos que ser gratos a essas famílias por nos darem a oportunidade de estendermos as mãos e praticarmos o bem, em nome de Jesus”, explicou Dalva.

As crianças ganharam pressentes do Papai Noel – Foto: Divulgação

Ela ainda ressaltou que as famílias que recebem as doações passam por acompanhamento e triagem com o setor de Assistência Social do Centro Espírita, para que possam ter a ajuda necessária.

As cestas básicas são entregues todos os meses, ao longo do ano. Quem quiser contribuir com doações pode levar os itens ao Batuíra, na Rua Laudelino Franchi, 59, no Vila Boldrin, em Santa Bárbara d’Oeste, às segundas e quintas-feiras, das 18h às 20h.