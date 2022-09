Fernando Haddad faz campanha em Santa Bárbara nesta quinta-feira

Candidato do PT ao Governo de São Paulo passará antes pelas cidades de Rio Claro e Cordeirópolis

O candidato ao governo estadual Fernando Haddad, do PT, fará campanha em Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira. A agenda do petista inclui entrevista a uma rádio da cidade e, em seguida, uma caminhada pela Avenida Monte Castelo, na região central do município.

Haddad esteve em Americana em agosto – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O candidato também deve conhecer o trabalho da Cooperativa Juntos Somos Fortes, localizada no Distrito Industrial, segundo sua agenda.

Antes de vir a Santa Bárbara, nesta quinta-feira, Fernando Haddad, que esteve em Americana no mês passado, passará pelas cidades de Rio Claro e Cordeirópolis, na região, onde se reunirá com lideranças políticas, fará caminhadas com apoiadores e dará entrevistas a veículos locais.